In Iran hat es am dritten Tag in Folge nach Hinweisen aus sozialen Medien regierungskritische Proteste gegeben. Sie entzündeten sich Samstag am Eingeständnis der Regierung, das Militär habe versehentlich eine Passagiermaschine mit 176 Menschen abgeschossen. Zuvor hatte die Staatsspitze jede Verwicklung abgestritten, obwohl sie seit Mittwoch informiert war. Die Demonstranten verlangen die Rücktritte der Verantwortlichen. Deutschland hat Iran vor weiterer Destabilisierung im Nahen Osten gewarnt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Montag nach dem Treffen mit dem jordanischen Kollegen Aiman Safadi in Amman: "Wir sind uns einig. Wenn der Iran deeskalieren will, dann muss er auch aufhören, in der Nachbarschaft zu zündeln".