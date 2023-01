Die Europäische Union will weitere Verantwortliche des iranischen Regimes mit Sanktionen belegen. 18 Personen und 19 Organisationen stehen auf einer Vorschlagsliste, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borell vergangene Woche dem Rat der Mitgliedsländer vorgelegt hat. Seyed Hamid Sajjadi, Minister für Jugend und Sport, wird für die Bestrafung von Sportlerinnen verantwortlich gemacht, die sich nicht an die Kleidervorschriften halten, etwa die Kletterin Elnaz Rekabi. Auf der Liste stehen weitere Politiker, Medienverantwortliche und Angehörige der Revolutionsgarden. Sie unterdrücken laut EU die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini. Die Liste wurde noch vor der Hinrichtung des britisch-iranischen Ex-Spitzenpolitikers Aliresa Akbari am Wochenende erstellt.