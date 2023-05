Wegen anhaltender Menschenrechtsverletzungen hat die Europäische Union ein weiteres Sanktionspaket gegen Iran verhängt. "Die brutale Unterdrückung in Iran geht leider weiter", hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag bereits vor einem Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel gesagt. Die landesweiten Proteste gegen die islamische Führung in Teheran halten seit Herbst an. Bislang wurden im Zusammenhang damit mindestens sieben zum Tode Verurteilte gehängt. Die Proteste hatten sich am Tod der Kurdin Mahsa Amini entzündet. Die 22-Jährige war unter umstrittenen Umständen in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen.