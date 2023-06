Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger beklagt eine im internationalen Vergleich mangelnde Innovationsfähigkeit und geringe Reformbereitschaft in Deutschland. "Deutschland ist für mich im Sinkflug unterwegs, ist ein Absteigerland", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einem Kongress. "Deutschland ist ein kranker Fall, ein Sanierungsfall." Es sei Zeit für eine Reform, so wie bei der Entwicklung der Agenda 2010. Nichts davon sei aber erkennbar.