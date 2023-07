Die Zahl der Habilitationen in Deutschland ist im vergangenen Jahr gesunken, der Frauenanteil aber gestiegen. 2022 schlossen 1535 Wissenschaftler die höchstrangige Prüfung an einer Universität oder Hochschule ab, das waren etwa fünf Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Insgesamt habilitierten deutlich weniger Frauen (561) als Männer (974). Die Zahl der Habilitationen von Frauen stieg dabei jedoch um zwei Prozent, während die der Männer um neun Prozent zurückging. Der Frauenanteil lag damit bei 37 Prozent. Mit 57 Prozent wurden die meisten Habilitationen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften abgeschlossen. Danach folgten die Geisteswissenschaften mit 14 Prozent.