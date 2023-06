SPD-Chefin Saskia Esken hat der hessischen CDU zu wenig Entschlossenheit im Kampf gegen Rechtsextremismus vorgeworfen - und empörten Widerspruch der Bundes-CDU geerntet. "Der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können", sagte die SPD-Politikerin dem Spiegel mit Blick auf den im Jahr 2019 von einem Rechtsextremisten ermordeten CDU-Politiker. CDU-Generalsekretär Mario Czaja rügte dies als "schamlose Instrumentalisierung des Mordes an Walter Lübcke für den Wahlkampf". In Hessen wird am 8. Oktober gewählt.