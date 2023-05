Nach einer Brandstiftung im Gebäude einer Moschee in Hannover hat sich die niedersächsische Landesregierung bestürzt über den Vorfall geäußert. "Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die gesamte Landesregierung verurteilen diese abscheuliche Tat", sagte Regierungssprecherin Kathrin Riggert. "Und wir hoffen, dass es der Polizei schnell gelingt, die Hintergründe dieser Tat schnell aufzuklären." Am frühen Dienstagmorgen war aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer an einem Döner-Imbiss direkt unterhalb der Räume der Moschee-Gemeinde in der hannoverschen Nordstadt ausgebrochen. Der Brand wurde durch einen Molotowcocktail verursacht, teilte die Polizei mit.