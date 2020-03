Am 24. August 2016 riet der damalige Innenminister Thomas de Maizière der Bevölkerung, zu hamstern. Eine Geschichte von plötzlichen Preppern und Herrn Rebbereh aus Hildesheim, der lang haltbare Nahrung vertreibt.

Das Ende ist nah. Nur wie nah, ist nicht ganz klar. Stürzt die Erde in 300 000 Jahren in die Sonne? Bricht schon in fünf Tagen Chaos aus? Stromausfall, Wasserknappheit, marodierende Banden. Es kann alles ganz schnell gehen.