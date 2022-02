Schüsse am Präsidentensitz

Berichte über Schusswechsel am Präsidentenpalast des westafrikanischen Staates Guinea-Bissau haben bei der regionalen Staatengemeinschaft Ecowas Sorgen über einen Putschversuch genährt. In einer Erklärung hieß es: "Die Ecowas verurteilt diesen Staatsstreich und macht das zuständige Militär verantwortlich für die körperliche Unversehrtheit von Präsident Umaro Sissoco Embalo und die Mitglieder seiner Regierung." Am Abend wurden Schüsse von einem Marine-Stützpunkt gemeldet. Unklar blieb, ob der Staatsstreich erfolgreich war oder nicht. Ein Augenzeuge erklärte, die Situation sei sehr unübersichtlich.