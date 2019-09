Die britische Labour-Partei hat sich hinter den abwartenden "Wait-and-See-" Kurs beim Brexit ihres Vorsitzenden Jeremy Corbyn gestellt. Beim Parteitag in Brighton stimmte am Montag eine Mehrheit der Delegierten gegen einen Antrag, wonach Labour sich bereits vor einem Wahlkampf für einen Verbleib in der EU positionieren solle. Corbyn will zunächst keine klare Position für oder gegen den britischen EU-Austritt beziehen. Im Fall eines Wahlsiegs will der Labour-Chef ein Referendum abhalten und mit der EU über einen neuen Austrittsvertrag verhandeln, bis zum Ergebnis plant er eine neutrale Position einzu nehmen.