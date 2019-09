Die britische Regierung geht davon aus, dass der iranische Öltanker Adrian Darya-1 entgegen anderslautender Zusicherungen aus Teheran seine Ladung in Syrien abgeliefert hat. Das teilte das Außenministerium in London am Dienstag mit. "Der Verkauf von Öl an das brutale Regime Assads ist Teil eines Verhaltensmusters der iranischen Regierung, das die Sicherheit in der Region beeinträchtigen soll", sagte der britische Außenminister Dominic Raab einer Mitteilung zufolge. Der iranische Botschafter sei ins Außenministerium einbestellt worden. Großbritannien werde das Thema auch bei den Vereinten Nationen zur Sprache bringen. Das iranische Schiff war mehr als sechs Wochen lang in Gibraltar unter dem Vorwurf festgehalten worden, das EU-Embargo gegen Syrien zu unterlaufen. Das Oberste Gericht des britischen Überseegebiets an der Südspitze der iberischen Halbinsel gab den Tanker schließlich frei.