Großbritanniens Premier Boris Johnson will trotz anhaltender Kraftstoffkrise die Einwanderungsregeln nicht lockern. Das sagte Johnson vor dem Beginn des Parteitages in Manchester. Weil es an Lastwagenfahrern fehlt, haben Autofahrer in Großbritannien derzeit große Schwierigkeiten an Benzin oder Diesel zu kommen. In Großbritannien fehlen Schätzungen zufolge etwa 100 000 Lastwagenfahrer. Bereits von Montag an sollen etwa 200 britische Militärangehörige, darunter 100 Lkw-Fahrer, beim Verteilen von Kraftstoff helfen. Die Regierung verschickte auch eine Million Briefe an Halter von Lkw-Führerscheinen mit der Aufforderung, in den Beruf der Fernfahrer zurückzukehren. Unter den Adressaten waren Berichten zufolge auch Tausende in Großbritannien lebende Deutsche, die ihren Auto-Führerschein vor dem Jahr 1999 gemacht hatten - die damals ausgegebene Fahrerlaubnis der Klasse 3 gilt bis 7,5 Tonnen.