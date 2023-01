Der britische Premierminister Rishi Sunak hat den Minister Nadhim Zahawi wegen einer Steueraffäre entlassen. Zahawi, der früher Finanzminister war und als Generalsekretär von Sunaks Tories dem Kabinett zuletzt als Minister ohne Geschäftsbereich angehörte, habe in schwerwiegender Weise gegen den Ministerkodex verstoßen, teilte Sunak am Sonntag mit. Der Vorgang ist ein weiterer Rückschlag für die konservative Partei, die vor der im kommenden Jahr geplanten Parlamentswahl mit niedrigen Umfragewerten kämpft. Eine von Sunak unabhängige Untersuchung hatte nach Angaben des Beauftragten Laurie Magnus ergeben, dass Zahawi öffentlich irreführende Angaben über einen Konflikt mit den Steuerbehörden gemacht habe. Zahawi hatte in der Vergangenheit erklärt, die Behörden hätten ihm Nachlässigkeiten bei seinen Steuererklärungen vorgeworfen. Er habe jedoch nicht absichtlich falsche Angaben gemacht, um weniger Steuern zu zahlen.