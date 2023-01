Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat eine Einzelspende in Höhe von einer Million Pfund erhalten. Das geht aus dem Register für Nebeneinkünfte britischer Unterhausabgeordneter hervor. Demnach erhielt Johnsons Büro das Geld von dem britischen Unternehmer Christopher Harborne im Dezember. Einem Bericht des Guardian zufolge handelt es sich um eine der größten Einzelspenden an einen Politiker in der britischen Geschichte. Diese dürfte Spekulationen über ein bevorstehendes Comeback des Tory-Politikers anfachen. Johnson ist nach seinem Rücktritt weiterhin Mitglied des britischen Parlaments. Laut dem Bericht hatte der in Thailand ansässige Geschäftsmann Harborne in der Vergangenheit bereits sechs Millionen Pfund an die Brexit-Partei von Nigel Farage gespendet.