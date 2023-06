Der ehemalige griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist als Chef der sozialistischen Syriza-Partei zurückgetreten. Tsipras zog damit am Donnerstag die Konsequenz aus der Niederlage bei der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende. "Es ist an der Zeit, einen neuen Zyklus zu beginnen", sagte er in einer Fernsehansprache und erklärte, eine Reform seiner Partei sei notwendig sei. Tsipras hatte Griechenland von 2015 bis 2019 auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise regiert.