Die griechische Polizei hat Tränengas auf Migranten und Flüchtlinge auf der Insel Lesbos abgefeuert. Nachdem Hunderte Menschen aus den überfüllten Lagern in die Stadt Mytilene marschiert waren, kam es in der Nähe des Lagers Kara Tepe zu Gewaltausbrüchen, wie ein Polizeibeamter mitteilte. Ein Augenzeuge sagte, dass die Mehrheit der Demonstranten Frauen und Kinder gewesen seien. Die Menschen protestierten gegen die Bedingungen in einigen der griechischen Lager, die Hilfsorganisationen als entsetzlich beschreiben. Im vorigen Jahr kamen mehr als 74 000 Migranten und Flüchtlinge nach Griechenland. Die meisten von ihnen kamen auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos an.