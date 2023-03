(SZ) Wir Älteren sind bekanntlich voller Verständnis für die heutige Jugend und sehen über deren gelegentliche Narreteien mit Güte hinweg. Das rechtfertigt es aber nicht, dass man kein Studentenlokal mehr betreten kann, ohne dass dort eine musikalische Dröhnung das Gehör quälen würde, die an Deep Purple im Drogenrausch erinnert. Junge Menschen scheinen nur dann noch analog miteinander kommunizieren zu wollen, wenn man das eigene Wort nicht mehr versteht, geschweige denn das des anderen. Was haben wir früher noch in der Kneipe auf hohem theoretischen Niveau über den staatsmonopolistischen Kapitalismus diskutiert. Heute gehen Dialoge der Jugend, während aus den Boxen bei 110 Dezibel das konturlose Geheul irgendeines Gangstarappers dringt, eher so: "Lisa hat mich verlassen!" - "Was?" - LISA hat mich VER-LASS-EN!" - "Lisa hat welche Tassen?" usf.