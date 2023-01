Das Streiflicht

(SZ) Es gibt Sätze, die von der Öffentlichkeit nicht in ihrer ganzen sinistren Tragweite gehört werden, weil sie in einem eher bodenständigen Umfeld ausgesprochen werden. Auch wenn Fußball auf einem großen weiten Feld gespielt wird, so bleiben Fußballer in der Regel mit beiden Beinen fest auf dem Rasen und denken lieber über das Abseits als über das Jenseits nach. Umso erfreulicher, wenn die dpa dann nicht zögert, eine Äußerung wie des neuen Torhüters von Borussia Mönchengladbach, die in eine höhere Seinsebene vordringt, zu vermelden. Die Rede ist von dem Schweizer Nationaltorwart Jonas Omlin, der vor jedem Spiel immer das gleiche Ritual vollzieht, weil er das Tor auf seine Seite bringen will.