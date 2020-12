In Ghana ist Präsident Nana Akufo-Addo wiedergewählt worden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission von Mittwochabend erhielt der 76-jährige Amtsinhaber 51,59 Prozent der Stimmen. Auf seinen Herausforderer John Mahama (62) entfielen 47,36 Prozent. Zur Wahl standen zwölf Präsidentenkandidaten. Von Anfang an war aber klar, dass sich die Bewerber der beiden großen Parteien, der Neuen Patriotischen Partei (NPP) und des Nationalen Demokratischen Kongresses (NDC), wie schon 2016 ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern würden. Die Bekanntgabe der Ergebnisse hatte sich um einen Tag verzögert, was in der Hauptstadt Accra für einige Spannung gesorgt hatte. Akufo-Addo und Mahama sind alte Bekannte auf der politischen Bühne: Mahama gewann die Wahl 2012, unterlag vier Jahre später aber Akufo-Addo.

Bei Gewalt im Zuge der Wahl wurden mindestens fünf Menschen getötet. Im ganzen Land sei es zu 21 gewaltsamen Vorfällen im Zuge der Abstimmung gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Dutzend Menschen sei verletzt worden. Sie rief die Bevölkerung bis zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse zur Ruhe auf. Dennoch gingen am Mittwoch Hunderte Oppositionsanhänger in der Hauptstadt Accra auf die Straße und forderten eine zügige Bekanntgabe.