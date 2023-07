Long- und Post-Covid-Patienten soll nach einem Medienbericht mit mehr Informationen und gezielterer Forschung geholfen werden. Entsprechende Initiativen plant dem Bericht zufolge Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Lauterbach will sein Programm am Mittwoch in Berlin vorstellen. Dem Berliner Tagesspiegel zufolge arbeitet das Gesundheitsministerium etwa an einer Webseite mit Informationen und Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten und deren Angehörige. Ausgebaut werden solle zudem die sogenannte Versorgungsforschung. Die Betroffenen sollen so leichter herausfinden können, wo eine gute Betreuung möglich ist. Für den Herbst sei ein Runder Tisch geplant, an dem sich Beteiligte austauschen sollen.