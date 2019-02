1. Februar 2019, 18:47 Uhr Gesundheit Spahns Krebsprognose

Der Minister sagt: " Es gibt gute Chancen, dass wir in 10 bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben." Fachmediziner äußern starke Zweifel.

Gesundheitsminister Jens Spahn hält Krebsleiden in absehbarer Zeit für besiegbar, Fachverbände äußern Zweifel. "Es gibt gute Chancen, dass wir in zehn bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Der medizinische Fortschritt sei immens, die Forschung vielversprechend. "Und wir wissen deutlich mehr. Es gibt Fortschritte bei der Krebserkennung, bei der Prävention." Der Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft, Johannes Bruns, reagierte zurückhaltend. Es werde sich sicher viel tun in den nächsten zehn bis 20 Jahren, gänzlich besiegt werde Krebs aber wohl nicht sein. "Das ist eine sehr heroische Aussage, da muss man vorsichtig sein." Bei zwei Säulen der Krebsbehandlung - Chirurgie und Bestrahlung - tue sich derzeit nicht so viel, anders sehe das im Bereich der Chemotherapien aus. Arzneimittelhersteller und Start-Ups investierten derzeit viel Geld in mögliche Mittel gegen Krebs.