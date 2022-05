Die von Georgien abtrünnige Teilrepublik Südossetien im Kaukasus hat ein geplantes Referendum zum Beitritt zu Russland vorläufig abgesagt. In entsprechendes Dekret wurde am Montagabend veröffentlicht. Moskau hatte sich mehrfach zurückhaltend zum Thema Beitritt gezeigt. Das Referendum hatte noch der vorherige Anführer der Region, Anatoli Bibilow, angesetzt. Damit wollte er seine Wiederwahl sichern. Doch bei der international nicht anerkannten Präsidentenwahl setzte sich Anfang Mai sein Gegner Alan Gaglojew durch. Dieser hatte die Initiative als verfrüht bezeichnet, obwohl er einen Russland-Beitritt begrüßte. Nun will er sich über weitere Schritte einer Integration mit Moskau abstimmen.