Bei Demonstrationen für den inhaftierten georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili sind in der Hauptstadt Tiflis Dutzende Menschen festgenommen worden. Bis Mittwochnachmittag seien 46 Protestierende festgesetzt worden, teilte das Innenministerium der Schwarzmeer-Republik mit. Saakaschwili, der vor Wochen in einen Hungerstreik trat, wird seit wenigen Tagen in einem Gefängniskrankenhaus behandelt. Die Opposition fordert seine Verlegung in eine öffentliche Klinik. Saakaschwili führte Georgien zwischen 2004 und 2013. Wiederholt hatten in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen in der Ex-Sowjetrepublik für die Freilassung Saakaschwilis demonstriert.