Georgiens früherer Präsident Michail Saakaschwili ist nach Angaben seines Arztes in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Botschafter der Europäischen Union und der USA in Georgien forderten am Freitag die Verlegung Saakaschwilis in ein ziviles Krankenhaus, nachdem er am Vorabend kollabiert war und vorübergehend das Bewusstsein verloren hatte. Der 53 Jahre alte Politiker ist seit seiner Rückkehr Anfang Oktober und seiner Festnahme im Hungerstreik. Saakaschwili war wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden, zuletzt hatte es mehrere Großproteste seiner Anhänger gegeben.