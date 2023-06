Das Seenotrettungsschiff Nadir hat 45 aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Lampedusa gebracht. Das teilte die Organisation Resqship am Samstag mit. Man habe in den vergangenen sechs Tagen insgesamt 513 Menschen gerettet. Eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks twitterte am Samstag wiederum, vor Lampedusa würden rund 40 Menschen nach dem Kentern eines Flüchtlingsboots vermisst.