In vielen Städten Deutschlands haben am Freitag insgesamt mehrere Zehntausend Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die überwiegend jungen Demonstranten folgten einem Aufruf der Bewegung Fridays For Future zu einem weltweiten "Klimastreik". Eine Kundgebung fand in Berlin statt, wo sich laut Polizei mehr als 20 000 Menschen versammelten. Auch in Hamburg und anderen großen Städten nahmen Tausende Menschen an den Kundgebungen teil. Geplant waren Proteste in mehr als 250 deutschen Städten. Unterstützt wurde der Aufruf von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden. Auch in vielen anderen Ländern gingen Menschen auf die Straße. Es war der elfte Aufruf der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 2018 zu einem globalen Protest. Die Klimaschützer fordern ein Ende der fossilen Energie, den schnellen Ausbau der erneuerbaren sowie eine "konsequente Verkehrswende".