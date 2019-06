2. Juni 2019, 18:57 Uhr Frankreich Weniger Gelbwesten

Die Proteste der Gelbwesten in Frankreich haben am Samstag weniger Zulauf gehabt als zuvor. Im ganzen Land wurden 9500 Demonstranten gezählt, wie der Radiosender Franceinfo unter Berufung auf das Innenministerium berichtete. Eine Zählung aus dem Umfeld der Gelbwesten komme hingegen auf gut 23 600 Menschen. Am vergangenen Wochenende hatten nach Ministeriumsangaben etwa 12 500 Menschen im ganzen Land protestiert. Die Gelbwesten-Bewegung hatte von mindestens 35 000 Demonstranten gesprochen. Die Gelbwesten demonstrieren seit November gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung; die Proteste entzündeten sich damals an der geplanten Erhöhung der Spritpreise.