In der Opposition und sogar in den eigenen Reihen wird der Vorwurf laut, dass Präsident Macron und die Regierung die Bedrohung durch das Virus zu lange unterschätzt haben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sitzt mittlerweile recht einsam im Élysée-Palast. Die beinah täglichen Treffen mit Staatschefs aus aller Welt, die Besuche von Firmenchefs und Vereinen - alle Termine, die nicht direkt der Bekämpfung des Virus dienen, sind gestrichen. Doch wenn es nach Frankreichs Ärzten geht, dann kommt diese Entschlossenheit zu spät. Überall, in den Oppositionsparteien, in den eigenen Reihen von Macrons Partei La République en Marche und unter Medizinern und Wissenschaftlern wird der Vorwurf laut, dass Regierung und Präsident die Bedrohung durch das Virus zu lange unterschätzt hätten. Der Samstagabend wurde zu einem traurig-symbolischen Moment. Gesundheitsminister Olivier Véran verkündete den ersten Todesfall eines Arztes, der Patienten behandelt hatte, die an Covid-19 erkrankt waren, und sich dabei selbst infiziert hatte.

Mediziner fordern, dass in Paris die Metro stoppt und die Ausgangssperre verschärft wird

Jean-Jacques Razafindranazy war 67 Jahre alt, hatte keine Vorerkrankungen und arbeitete in der Notaufnahme des Krankenhauses von Compiègne. Im Verlauf von drei Wochen hatte sich Razafindranazys Gesundheitszustand stetig verschlechtert, er starb schließlich im Universitätsklinikum von Lille. Am Montag wurde der Tod zweier weiterer Ärzte bekannt, die an Covid-19 erkrankt waren. Nach dem Tod der Ärzte beklagten Pfleger, Allgemeinärzte und Krankenhauspersonal erneut den massiven Mangel an Schutzkleidung. Es fehlen Atemschutzmasken und Mittel zur Händedesinfektion. Jean-Paul Hamon, Präsident der französischen Ärztevereinigung, sagte der Zeitung Le Monde, er befürchte ein "Massensterben" des Pflegepersonals.

Hamon hat sich ebenfalls bei seiner Arbeit mit dem Coronavirus infiziert. Er nannte die staatliche Reaktion "unterirdisch". "Die Verwaltung muss zur Rechenschaft gezogen werden", so Hamon. Gesundheitsminister Véran kündigte am Samstag an, dass sein Ministerium 250 Millionen Atemschutzmasken bestellt habe. Aktuell verfüge Frankreich noch über eine Reserve von 86 Millionen Masken, die nur für Ärzte und Pfleger vorgesehen sind.

Für die übrigen Franzosen gilt die Devise: Lieber zu Hause bleiben als Maske tragen. Am Dienstag beginnt in Frankreich die zweite Woche der Ausgangssperre. Zwei Ärztegewerkschaften hatten von der Regierung gefordert, die geltenden Vorgaben weiter zu verschärfen. In Paris fahren nach wie vor die Metros, Bürger dürfen ihre Wohnungen verlassen, um Sport zu treiben und Präsident Macron hat sogar eine Risikoprämie von 1000 Euro ausgelobt, für diejenigen Menschen, die weiterhin zur Arbeit gehen und für die das Home-Office keine Möglichkeit ist. Die Ärzte wollen hingegen den Stopp der öffentlichen Verkehrsmittel und eine noch strengere Regelung der Ausgangssperre, die vorsieht, dass ein medizinisches Attest nötig ist, um die Wohnung zu verlassen. Der Conseil d'État, Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, lehnte die Forderung der Ärzte ab. Allerdings weist er die Regierung an, klarere Vorgaben zu machen. Die bisherigen Anordnungen seien "nicht eindeutig" und "zu weit gefasst". Es müsse eine mögliche Schließung der Wochenmärkte überprüft werden. Außerdem müsse geklärt werden, ob es erlaubt ist, die Wohnung zu verlassen, um allein joggen zu gehen.

Am Sonntagabend hat Frankreichs Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet, das es der Regierung ermöglicht hat, den "medizinischen Notstand" auszurufen. Diese neu geschaffene Notstandsregelung erhöht unter anderem die Strafen für Regelverstöße gegen die Ausgangssperre. Wer sich frei ohne einen schriftlichen Passierschein bewegt, muss 135 Euro Strafe zahlen. Wer innerhalb eines Monats viermal dabei erwischt wird, die Regeln zu brechen, kann in Zukunft mit einer sechsmonatigen Haftstrafe und einem Bußgeld von 3700 Euro bestraft werden.

Am Dienstag sollen der wissenschaftliche Rat der Regierung und Macron eine Empfehlung aussprechen, wie lange die Ausgangssperre noch gelten soll. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sagte, dass er aktuell damit rechne, Schulen und Kindergärten zum 4. Mai wieder zu öffnen. Frankreichs Schulen sind seit dem 16. März geschlossen.