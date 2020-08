Ein hoher französischer Armeeoffizier ist wegen der Weitergabe von Geheimdienstinformationen an eine fremde Macht festgenommen worden. Verteidigungsministerin Florence Parly sagte am Sonntag, gegen den Offizier werde wegen "ernster Sicherheitsverstöße" ermittelt. Der Radiosender Europe 1 berichtete, der Oberstleutnant werde beschuldigt, "ultraheikle" Informationen an russische Geheimdienste weitergereicht zu haben. Er habe auf einem Nato-Stützpunkt in Italien gedient und sei bei einem Urlaub in Frankreich festgenommen worden, hieß es. Das Militär habe "notwendige Schutzmaßnahmen" ergriffen, sagte Parly. Der Festnahme soll bereits am 21. August erfolgt sein. Die russische Botschaft in Frankreich kommentierte die Festnahme nicht. Das französische Verteidigungsministerium gab zudem "massive Investitionen" in militärische Weltraumaktivitäten bekannt. 2018 hatte ein russischer Satellit sich einem französischen genähert, offenbar, um sichere militärische Kommunikation abzuhören.