Jadot will Präsident werden

Frankreichs grünes Lager schickt den Europaabgeordneten Yannick Jadot ins Rennen um die Präsidentschaft. Der 54-Jährige setzte sich in einer Abstimmung knapp gegen seine Konkurrentin Sandrine Rousseau durch, wie die Partei EELV am Dienstag mitteilte. Jadot, Mitglied der EELV, wird auch weitere grüne Parteien vertreten, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben. Jadot gilt im Vergleich zu der als reformerisch und links beschriebenen Wirtschaftswissenschaftlerin Rousseau als eher gemäßigt. In Umfragen kommt Jadot auf sechs Prozent Zustimmung.