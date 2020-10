Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will zunehmenden islamistischen Tendenzen entgegentreten. "Was wir bekämpfen müssen, ist der islamistische Separatismus", sagte Macron am Freitag im verarmten Pariser Vorort Les Mureaux. "Das Problem ist eine Ideologie, die behauptet, ihre eigenen Gesetze sollten denen der Republik überlegen sein." Ein entsprechender Gesetzentwurf werde Anfang 2021 vorgelegt. So soll etwa Heimunterricht stark eingeschränkt werden, damit Kinder nicht in unregistrierten, vom nationalen Lehrplan abweichenden Schulen "indoktriniert" würden. Regierungsvertreter verweisen auf die Weigerung einiger Muslime, Frauen die Hand zu geben, und auf Schwimmbäder mit nach Geschlechtern abwechselnden Zeitfenstern. Auch die Anweisung an Mädchen ab vier Jahren, das Gesicht voll zu verschleiern, sowie die Ausbreitung religiöser Schulen wird kritisch gesehen. Frankreich folgt einem strengen Säkularismus.