28. Mai 2019, 18:49 Uhr Frankreich Ein Gesetz für Notre-Dame

Nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April hat der französische Senat ein Gesetz zum Wiederaufbau angenommen. Nach mehrstündiger Debatte stimmten die Senatoren in der Nacht zu Dienstag dafür. Das Gesetz ermöglicht den Wiederaufbau in den nächsten fünf Jahren. Der Text sieht Steuerermäßigungen für Spenden sowie die Schaffung einer öffentlichen Einrichtung für den Wiederaufbau vor. Ausnahmeregeln von Umwelt- und Denkmalschutzvorgaben für die Renovierung nahmen die Senatoren nicht an. Sie fügten hinzu, dass der Wiederaufbau den "letzten bekannten visuellen Zustand" der Kathedrale wieder herstellen müsse.