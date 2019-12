Auch am Montag haben in Frankreich Beschäftigte des öffentlichen Personenverkehrs gestreikt - den 19. Tag in Folge. In Paris blockierten einige Dutzend Streikende den Gare de Lyon, einen der großen Bahnhöfe der Hauptstadt. Bereitschaftspolizisten umzingelten die Demonstranten. Andere Streikende versuchten, Reisende zu hindern, in Züge der beiden U-Bahnlinien zu steigen, die noch fahren, weil sie fahrerlos betrieben werden. Der Protest richtet sich gegen eine umstrittene Rentenreform des Präsidenten Emmanuel Macron.