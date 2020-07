Bei dem Flugzeugabstürz am Stadtrand von Teheran am 8. Januar waren alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Iran ist grundsätzlich bereit, der Ukraine für den irrtümlichen Abschuss einer Passagiermaschine Schadensersatz zu zahlen. Das erklärte Irans Außenamtssprecher Abbas Mussawi.

Es geht um eine ukrainische Boeing 737 mit 176 Menschen an Bord, die am 8. Januar kurz nach dem Start in Teheran von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde. Unter den Passagieren waren Kanadier, Ukrainer, Afghanen, Briten, Schweden und Iraner mit Aufenthaltsrecht in Schweden. Es gab keine Überlebenden.

Der genaue Zeitpunkt für eine Schadensersatzzahlung ist noch nicht bekannt. "Wir haben uns dazu zwar grundsätzlich bereiterklärt, aber die Angelegenheit ist sehr zeitintensiv", sagte Mussawi laut der Nachrichtenagentur IRNA am Freitag. Es gäbe noch diverse technische und juristische Aspekte in dem Fall, die noch untersucht und besprochen werden müssten.

Die iranische Führung hatte den Abschuss nur mit Verzögerung zugegeben. Mitte Juli hatte die iranische Luftfahrtbehörde ihren Abschlussbericht zu dem Absturz vorgelegt. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass es die Ursache ein "menschlicher Fehler" gewesen sei. Die fehlerhafte Ausrichtung eines Radarsystems hätte zu einem Kommunikationsfehler bei der zuständigen militärischen Abteilung geführt, hieß es.

Die Katastrophe fand zu einer Zeit statt, in der die iranische Luftabwehr mit einem Angriff durch US-amerikanische Marschflugkörper gerechnet hatte. Zuvor hatte Iran eine US-Basis im Irak selbst mit Raketen angegriffen, nachdem die USA einen iranischen General durch einen Luftschlag getötet hatten.