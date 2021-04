Geflüchtete aus griechischen Aufnahmelagern kommen am Donnerstag auf dem Flughafen Hannover an.

Deutschland hat die vor einem Jahr begonnene Aufnahme besonders hilfsbedürftiger Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland abgeschlossen. Ein Flugzeug mit 103 Menschen landete am Donnerstag in Hannover, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. "Die Aufnahme von 2750 Frauen, Kindern und Männern von den griechischen Inseln ist abgeschlossen", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er hoffe, dass auch die anderen EU-Staaten ihre Zusagen zur Aufnahme der Flüchtlinge zügig einlösten. In dem Flug nach Hannover saßen den Angaben zufolge 21 Familien mit 48 Erwachsenen und 55 Kindern und Jugendlichen . Zwölf Bundesländer, darunter Niedersachsen, werden sich um ihre Aufnahme kümmern. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte Seehofer auf, die Flüge fortzusetzen, solange in den Flüchtlingslagern in Griechenland keine akzeptablen Zustände herrschten.