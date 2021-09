Kritik aus Paris an London

Im Fischerei-Streit zwischen London und Paris hat die französische Meeresministerin Annick Girardin Großbritannien wegen des Nichterteilens von Fischerei-Lizenzen kritisiert. Von 87 noch offenen Anträgen hätten die Briten nur zwölf nach einer Mitteilung vom Abend positiv beschieden, sagte Girardin am Dienstagabend. Von 175 für französische Fischer zum Fischen in britischen Gewässern beantragten Lizenzen seien damit erst 100 erteilt worden. Im Brexit-Abkommen war das Erteilen von Lizenzen für europäische Fischer in einer Zone von sechs bis zwölf Seemeilen vor der britischen Küste vereinbart worden. Zwischen Frankreich und Großbritannien gibt es Streit um die Umsetzung, auch im Bereich der Kanalinseln Jersey und Guernsey.