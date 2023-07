Wenige Wochen nach dem Amtsantritt ist die konservativ-rechte Regierung in Finnland wegen einer Debatte um Rassismus bei den mitregierenden Rechtspopulisten unter Druck geraten. Die Opposition um die Sozialdemokraten forderte den Parlamentspräsidenten Jussi Halla-aho am Freitag auf, das Parlament außerplanmäßig aus der Sommerpause zu holen. Grund dafür ist eine Kontroverse um Finanzministerin und Vize-Regierungschefin Riikka Purra. Sie hatte in einem Blog im Jahr 2008 eine Reihe von rassistischen und gewaltandrohenden Kommentaren geschrieben. Sie hatte sich dafür in dieser Woche öffentlich entschuldigen müssen. Beruft Halla-aho das Parlament ein, könnte dies zu einer Vertrauensabstimmung gegen Purra kommen.