In Greifswald ist ein Protest gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft am Montagabend eskaliert. Einige Demonstranten hatten versucht, Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) anzugreifen. Der Polizei gelang es, dies "mit körperlicher Gewalt sowie durch den Einsatz des Schlagstocks gegen eine einzelne Person zu unterbinden", wie die Polizeiinspektion Anklam mitteilte. In der Spitze hatten sich 500 Demonstranten versammelt. Anlass der unangemeldeten Versammlung war eine Sitzung der Ortsteilvertreter im Greifswalder Ostseeviertel zu einem geplanten Containerdorf für 500 Flüchtlinge, an der kurzfristig auch der Oberbürgermeister teilgenommen hatte. Als dieser das Gebäude verließ, suchten einige Teilnehmer die Konfrontation, hieß es. Der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU), sagte am Dienstag dazu: "Was da passiert ist, ist überhaupt nicht zu entschuldigen." Nun sollen dezentrale Unterkünfte gesucht werden.