Umweltaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben den Haupteingang des NRW-Innenministeriums besetzt. Aktivisten gingen am Montag vor dem Eingang in den Sitzstreik und kletterten auf das Dach des Eingangsportals, wo sie ein Transparent enthüllten: "Stoppt die Klimakrise, nicht den Protest". Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot und zahlreichen Mannschaftswagen an und umstellte das Innenministerium. Nach etwa einer halben Stunde begannen die Beamten, die Protestierer vor dem Haupteingang davon zu tragen. Extinction Rebellion teilte mit, die Aktion sei eine Reaktion auf den massiven Polizeieinsatz in Düsseldorf vom 27. Mai, mit dem das Ministerium auf einen Aktionstag der Gruppe reagiert habe. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht.