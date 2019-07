10. Juli 2019, 18:48 Uhr Europa EU-Bevölkerung nimmt leicht zu

In der EU sind im zweiten Jahr in Folge weniger Menschen geboren worden als gestorben. 2018 standen 5 Millionen Geburten 5,3 Millionen Sterbefälle gegenüber, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. In Deutschland kamen auf 1000 Einwohner rund zwölf Sterbefälle und rund zehn Geburten. Die höchsten Geburtenraten wurden in Irland (12,5 je 1000 Einwohner), Schweden (11,4) und Frankreich (11,3) registriert. Am niedrigsten waren sie in Italien (7,3), Spanien (7,9) und Portugal (8,5). Deutschland lag mit rund zehn Geburten je 1000 Einwohner im EU-Schnitt von 9,7 Geburten je 1000 Einwohner. Deutschland war mit rund 83 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichster EU-Staat. Es folgten Frankreich (67) Großbritannien (66,6) und Italien (60,4). Die EU-Bevölkerung wurde zum 1. Januar 2019 auf knapp 513,5 Millionen geschätzt - 512,4 Millionen waren es am 1. Januar 2018. Den leichten Anstieg erklärt die Zuwanderung von Migranten.