Der Bürgerdialog zur Zukunft der EU kann nach längerem Streit starten. Spitzenvertreter des EU-Parlaments stimmten am Donnerstag einer Erklärung zum Projekt zu, teilte Parlamentspräsident David Sassoli mit. Die Staaten und die Kommission billigten das Gründungsdokument bereits. Die "Konferenz zur Zukunft Europas", soll Bürgern in den nächsten Monaten Gelegenheit geben, Erwartungen an die Politik zu äußern. Klimawandel, Migration und soziale Gerechtigkeit könnten Themen sein. Ziel sei es, Bereiche anzusprechen, wo die EU handeln könne, heißt es in der Erklärung. Für den Dialog gibt es eine digitale Plattform. Wenn es die Corona-Lage zulässt, sind Konferenzen und Debatten geplant.