Von MATI, Brüssel

Das sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine ist am Freitag in Kraft getreten. Es sieht vor, den Import von russischem Öl bis Jahresende weitgehend zu stoppen. Mit dem Beschluss wird auch die größte russische Bank, die Sberbank, vom Finanzkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen. Zudem werden neben 18 Organisationen 65 Personen mit Strafen belegt: Sie dürfen nicht in die EU einreisen; Konten werden eingefroren. Auf der Liste stehen etwa Azatbek Omurbekow, der Kommandeur der 64. motorisierten Schützenbrigade, die für die Morde und Vergewaltigungen in Butscha verantwortlich gemacht wird, sowie die ehemalige Turnerin Alina Kabajewa. Sie soll Geliebte von Präsident Wladimir Putin sein.