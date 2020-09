Die Sitzungswoche des Europaparlaments im französischen Straßburg ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die September-Sitzung kommende Woche werde in Brüssel stattfinden, teilte Parlamentspräsident David Sassoli nach einem Telefonat mit der Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian am Dienstag mit. Das Département Bas-Rhin, in dem Straßburg liegt, wird seit vergangenem Wochenende von den Behörden wieder als eine Zone eingestuft, in der das Coronavirus aktiv zirkuliert. Auch das habe zu der Entscheidung beigetragen, so Sassoli. Die Abgeordneten und Mitarbeiter hätten sich nach ihrer Rückkehr nach Brüssel in Quarantäne begeben müssen. Das Europaparlament hat zwei Sitze. Der Sitz in Straßburg ist in den EU-Verträgen festgelegt - und Frankreich pocht darauf, dass wichtige Entscheidungen nur dort fallen.