Die EU will das Atomabkommen mit Iran mit einer diplomatischen Initiative wiederbeleben. Der Außenbeauftragte Josep Borrell wurde am Freitagabend zu Gesprächen in Teheran erwartet. Geplant waren Gespräche mit Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian und anderen Regierungsvertretern. Borrell reise in seiner Eigenschaft als Koordinator des Abkommens von 2015, hieß es. Der Iran trieb zuletzt nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die Urananreicherung voran. In einer Resolution forderte der Gouverneursrat der IAEA am 8. Juni Teheran zur Kooperation mit den internationalen Inspekteuren auf.