Der Wohlstandsverlust in Zahlen: In Rosenheim wird der Gaspreis zum 1. Oktober auf 16,31 Cent steigen, doppelt so hoch wie am Anfang des Jahres.

Von Jan Schmidbauer, Rosenheim

Es sind schon viele Gewissheiten implodiert in dieser Krise: dass das Gas aus Russland immer fließt. Dass Ende des Jahres wirklich Schluss ist mit der Atomkraft in Deutschland. Und dass man unter der Dusche nicht an Robert Habeck denken wird. Sicher ist eigentlich nur: Irgendwann landen die Probleme an Orten wie diesem, an einem Holzschreibtisch in Rosenheim.