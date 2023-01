Von Henrike Rossbach, Berlin

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) treibt die Reform des Einwanderungsrechts voran. Zum einen hat sie ihren Gesetzentwurf "zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts" in die Ressortabstimmung gegeben. Zum anderen liegt nun auch zur Fachkräfteeinwanderung ein Entwurf vor - zuvor hatte es nur Eckpunkte gegeben, was die FDP heftig kritisiert hatte. Nun sagte deren Fraktionsvize Konstantin Kuhle der SZ: "Wenn wir unseren Wohlstand wahren wollen, brauchen wir mehr reguläre Einwanderung in den Arbeitsmarkt." In diesem Zusammenhang müsse auch die Einbürgerung erleichtert werden.

Die deutsche Staatsangehörigkeit sollen Migranten künftig schon nach drei bis fünf statt acht Jahren erhalten können. Die Pflicht, sich für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden, soll entfallen; für ältere Migranten sollen die sprachlichen Voraussetzungen entschärft werden. Beim Fachkräftezuzug steht die "Chancenkarte" auf Basis eines Punktesystems im Zentrum. "Zu den Auswahlkriterien gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug", heißt es in dem Entwurf, der der SZ vorliegt. Zudem arbeitet die Regierung auch an Rückführungsabkommen. "Wir ermöglichen Wege, um für Ausbildung oder Arbeit nach Deutschland zu kommen", sagte Faeser der Bild am Sonntag. "Und gleichzeitig vereinbaren wir: Menschen, die kein Bleiberecht haben, müssen von ihren Herkunftsländern wieder aufgenommen werden."