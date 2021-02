Andrés Arauz will die Subventionen erhöhen und das vom Internationalen Währungsfonds geforderte Sparprogramm beenden.

Das südamerikanische Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der linke Arauz muss nun in eine Stichwahl - entweder gegen den Indigenen-Aktivisten Pérez oder gegen den konservativen Banker Lasso.

Der linksgerichtete Kandidat Andrés Arauz liegt nach einer offiziellen Schnellauszählung bei den Präsidentschaftswahlen in Ecuador in Führung. Demnach entfielen auf Arauz 31,5 Prozent der Stimmen, erklärte die Wahlkommission in der Nacht auf Montag.

Der Rechtsanwalt und indigene Aktivist Yaku Pérez erreiche 20,04 Prozent. Der konservative Banker Guillermo Lasso könne 19,97 Prozent der Wähler für sich gewinnen.

Arauz gilt als Zögling des früheren Staatschefs Correa

Arauz verfehlt damit die erforderliche absolute Mehrheit und muss nun in einer Stichwahl gegen den Zweitplazierten antreten. Wer gegen den 36-jährigen ehemaligen Minister in die entscheidende Abstimmung geht, ist noch unklar: Lasso und Pérez liefern sich laut der Schnellauszählung ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Arauz gilt als Zögling des früheren Staatschefs Rafael Correa. Er will im Fall eines Wahlsieges die Subventionen erhöhen und das vom Internationalen Währungsfonds geforderte Sparprogramm beenden.

Der amtierende Präsident Lenín Moreno ist nicht erneut angetreten. Wegen des Verfalls des Ölpreises und der Corona-Pandemie steckt das südamerikanische Land in einer tiefen Wirtschaftskrise.