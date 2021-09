Bei der Bundestagswahl hat der SPD-Abgeordnete Johann Saathoff im niedersächsischen Wahlkreis Aurich-Emden den bundesweit höchsten Anteil an Erststimmen geholt. Der 53-Jährige wurde am Sonntag mit 52,8 Prozent wiedergewählt. Saathoff sitzt seit 2013 im Bundestag, er gewann immer das Direktmandat. Im Wahlkreis Aurich haben seit 1949 stets die SPD-Kandidaten gewonnen. Seit 2015 ist Johann Saathoff stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Den zweithöchsten Anteil an Erststimmen in den 299 Wahlkreisen wurde ebenfalls in Niedersachsen erreicht: Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher holte im Wahlkreis Cloppenburg/Vechta 49 Prozent.