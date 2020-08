Der Staat zahlt für immer mehr Trennungskinder sogenannten Unterhaltsvorschuss. 2019 überwiesen die Behörden für 822 779 Kinder Geld an den betreuenden Elternteil, weil der andere Elternteil nicht oder zu wenig zahlte. Das geht aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor. 2018 waren es 805 799 Kinder. Die Ausgaben stiegen von 2,10 auf 2,18 Milliarden Euro. Den Vorschuss von maximal 293 Euro (seit Januar 2020, davor 272 Euro) im Monat zahlen die Behörden auf Antrag an den Elternteil, bei dem das Kind lebt. Das Geld versuchen sie beim säumigen Elternteil wieder einzutreiben. Das klappt nur in wenigen Fällen, da die betroffenen Elternteile oft zahlungsunfähig sind oder nicht zahlen wollen. 2019 konnten von 2,18 Milliarden Euro Vorschuss nur 360 Millionen zurückgeholt werden.