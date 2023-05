Der General, der für die Festnahme des legendären Revolutionshelden Ernesto "Che" Guevara verantwortlich war, ist tot. Gary Prado Salmon starb am Samstag im Alter von 84 Jahren im Kreis der Familie, wie sein Sohn laut bolivianischen Medien mitteilte. Der Militär hatte die Einheit befehligt, die am 8. Oktober 1967 Guevara in dem Ort La Higuera im Südwesten Boliviens gefangen nahm. Einen Tag danach wurde der 39-jährige Revolutionär von einem Unteroffizier erschossen. Das soll auf direkte Weisung des damaligen Präsidenten René Barrientos Ortuño geschehen sein. Prado war später Minister und Botschafter in Großbritannien und Mexiko. Für seine Rolle bei der Festnahme Guevaras hatte Bolivien ihm den Status eines Nationalhelden verliehen.